Ana Sayfa | DÜNYA 09/06/2017 13:53

Almanya'da sosyal demokratlardan İşçi Partisi Jeremy Corbyn’e tebrik

Almanya

İngiltere'de dün yapılan seçimlerin ardından sonuçlar yavaş yavaş belli olmaya başladı

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in rakip partisi Sosyal Demokratlar’dan İşçi Partisi Jeremy Corbyn’e tebrik telefonu geldi.Partinin lideri Martin Schulz, Corbyn’i tebrik ederken en kısa sürede görüşme dileğini sunarken İngiltere’nin AB’yi terk etmesi durumunda AB ile çatışma değil işbirliği yürütmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “İngiltere her zaman Avrupa’nın bir parçası kalacak.”

Öte yandan Almanya İşveren Federasyonları Konfederasyonu bir açıklama yayınlayarak Brexit müzakerelerinin daha gerçekçi ve pragmatik bir şekilde yürümesini umduklarını belirtti.

Konfederasyon Başkanı Ingo Kramer, “Ne milliyetçilik, ne AB karşıtı söylem ne de romantik solculuk çoğunluğu sağlamayı başarabildi” ifadelerini kullandı.

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