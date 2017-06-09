Ana Sayfa | DÜNYA 09/06/2017 11:44

AB'den İngiltere'deki seçimlerle ilgili ilk açıklama

Günther Oettinger

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger İngiltere'de yapılan genel seçimlerle ilgili açıklama yaptı

Günther Oettinger Alman Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada müzakereler ile ilgili olarak, "Zayıf bir ortak herşeyi zayıflatır" dedi.Oettinger müzakerelerde her iki tarafın da güçlü olması halinde, "daha hızlı sonuç alınacağını" savundu.İngiltere ile "zor ama adil" bir süreç yürütüleceğini belirten Oettinger, İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin onaylayacağı bir anlaşmaya varabilmek için gereken iki yıllık sürecin işlemekte olduğuna dikkat çekti.

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