Katar yönetiminden vatandaşlarına flaş çağrı

Katar yönetimi tarafından vatandaşlarına, kendilerine ambargo uygulayan ülkelere yönelik hakaret etmekten kaçınmaları konusunda uyarı yapıldı

Katar Başbakanlık İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, "İslam dininin temel esasları ve insanlık değerleri ile Katar gelenekleri doğrultusunda Katar'da refah içinde yaşayanlardan özellikle sosyal medya ve basın yayın organlarında Katar aleyhine yapılan propagandalara cevap verilmemesi, bu gibi paylaşımlar karşısında sorumlu davranıp diğer ülke vatandaşları ve liderlerine karşı hakaret içeren paylaşımlar yapılmaması isteniyor." ifadelerine yer verildi.

Katar vatandaşları ve ülkede ikamet eden yabancıların görüşlerini dile getirme özgürlüğü bulunduğuna değinilen açıklamada, İslam dininin kurallarına göre de yapılması gerekenin hak ve doğru olanı güzel bir şekilde anlatmak olduğu vurgulandı.