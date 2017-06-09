Ana Sayfa | DÜNYA 09/06/2017 08:51

Katar yönetiminden vatandaşlarına flaş çağrı

Katar yönetimi

Katar yönetimi tarafından vatandaşlarına, kendilerine ambargo uygulayan ülkelere yönelik hakaret etmekten kaçınmaları konusunda uyarı yapıldı

Katar Başbakanlık İletişim Dairesinden yapılan açıklamada, "İslam dininin temel esasları ve insanlık değerleri ile Katar gelenekleri doğrultusunda Katar'da refah içinde yaşayanlardan özellikle sosyal medya ve basın yayın organlarında Katar aleyhine yapılan propagandalara cevap verilmemesi, bu gibi paylaşımlar karşısında sorumlu davranıp diğer ülke vatandaşları ve liderlerine karşı hakaret içeren paylaşımlar yapılmaması isteniyor." ifadelerine yer verildi.

Katar vatandaşları ve ülkede ikamet eden yabancıların görüşlerini dile getirme özgürlüğü bulunduğuna değinilen açıklamada, İslam dininin kurallarına göre de yapılması gerekenin hak ve doğru olanı güzel bir şekilde anlatmak olduğu vurgulandı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Günther Oettinger

AB'den İngiltere'deki seçimlerle ilgili ilk açıklama

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger İngiltere'de yapılan genel seçimlerle ilgili açıklama yaptı

abd silahlı saldırı

ABD'de dehşet anları tabancasıyla önce iş arkadaşlarını sonra kendini vurdu

ABD'nin Pennsylvanya eyaletinde bir kişi tabancasıyla 3 kişiyi vurduktan sonra intihar etti

sandık çıkış anketi

İşte İngiltere'de sandık çıkış anketleri sonuçları

Dün milyonlarca kişinin sandık başına gittiği erken genel seçimler için sandık çıkış anketlerinin sonuçları açıklandı