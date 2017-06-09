ABD'de dehşet anları tabancasıyla önce iş arkadaşlarını sonra kendini vurdu

ABD'nin Pennsylvanya eyaletinde bir kişi tabancasıyla 3 kişiyi vurduktan sonra intihar etti

Pennsylvanya polis departmanından yapılan açıklamaya göre, bir süpermarkette çalışan 24 yaşındaki Randy Stair gece iş yerini müşterilere kapattıktan sonra yanında getirdiği iki tabancayla iş arkadaşlarına ateş etmeye başladı.Silahlı saldırı sonucu çalışanlardan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Tabancasıyla dehşet saçan Stair ardından intihar etti. Korkunç saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.