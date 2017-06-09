İşte İngiltere'de sandık çıkış anketleri sonuçları

Dün milyonlarca kişinin sandık başına gittiği erken genel seçimler için sandık çıkış anketlerinin sonuçları açıklandı

Birleşik Krallık'ta dün yapılan erken genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekili elde edemiyor.Buna göre iktidardaki Muhafazakar Parti 314, ana muhalefetteki İşçi Partisi 266 milletvekili çıkarıyor.Muhafazakar Parti tek başına iktidar için gerekli 326 milletvekiline ulaşamıyor. Jeremy Corbyn liderliğinde İşçi Partisi ise milletvekili sayısını 34 artırmış görünüyor.Sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Birleşik Krallık'ta bir koalisyon veya azınlık hükümeti ihtimali belirmiş oluyor.

BBC, Sky ve ITV kanallarının ortaklaşa yayınladığı sandık çıkış anketine göre, ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) de seçimin kaybedenleri arasında. SNP'nin milletvekili sayısı 22 azalarak 34'e düşüyor.Liberal Demokrat Parti ise milletvekili sayısını 6 artırarak 14'e çıkarıyor.Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ankete göre milletvekili çıkaramıyor.Ülkede bir siyasi partinin tek başına iktidar olabilmesi için parlamentodaki 650 sandalyenin en az 326'sını kazanması gerekiyor.

Yaklaşık 47 milyon seçmenin bulunduğu ülkedeki kesin seçim sonucunun sabaha karşı belli olması bekleniyor.