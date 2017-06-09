Eski FBI Başkanı Trump yönetimini yalan söylemekle suçladı

Eski FBI Başkanı Comey'i ABD Başkanı Trump geçtiğimiz haftalarda görevden almıştı. Comey, verdiği ifadede Trump yönetimini yalan söylemekle suçladı

James Comey, Trump yönetiminin FBI'ın iyi yönetilmediğini iddia ederek kendisini ve liderliğini karalamasının yanlış olduğunu söyledi.Comey, Trump tarafından, "Rusya soruşturmasının gidişatını değiştirmek amacıyla görevden alındığımdan şüphem yok" dedi.Eski FBI Başkanının, Trump'ın Rusya ile gizli bir anlaşması olup olmadığına ilişkin soruya yanıtı ise, "Buna açık bir toplantıda cevap veremem" oldu.Senato İstihbarat Komitesi'ndeki oturumda Comey'e, Trump ile görüşmelerini neden kaydettiği de soruldu.Comey bu soruya "Yalan söyleyeceğinden korktuğum için" yanıtını verdi.

Trump'ın avukatı Comey'i yalanladı

Trump'ın avukatı Marc Kasowitz ise Comey'nin iddialarını reddetti.Kasowitz, Başkan Trump'ın Comey'e asla, kendisinden sadakat beklediğini söylemediğini belirtti:"Bugün Comey, kişiye özel konuşmaların sözde notlarını arkadaşlarına sızdırdığını kabul etti. Diğerlerinin yanında sızan notlarla ilgili de Comey'e soruşturma açılmasının gerekli olup olmadığı kararını vermeyi ilgili yetkililere bırakıyoruz."Kasowitz ayrıca Comey'nin sözlerinin, Trump'ın, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının soruşturulmasını engellemediğini gösterdiğini kaydetti.Daha önce açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise "Başkan yalancı değildir" dedi.Başkan Trump'ın daha önce, "yönetiminin kuşatma altında olduğunu" söylediğini hatırlatan Sanders, Washington'da bazı çıkar çevrelerinin kendileri aleyhine haraket ettiğini söyledi.

'Trump'la görüşmem beni rahatsız etti'

James Comey ise Senato İstihbarat Komitesi'ndeki ifadesinde Şubat ayında Trump ile Oval Ofis'te yaptığı ikili görüşmenin kendisini "özellikle" rahatsız ettiğini söyledi.

Comey o görüşme ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkan brifingin sonuna doğru odadaki diğer yetkililere teşekkür etti, herkese benimle yalnız konuşmak istediğini söyledi. Ben koltuğumda otururken, Adalet Bakanı koltuğumun yanına yaklaştı ancak Başkan ona da teşekkür ederek benimle yalnız konuşmak istediğini tekrarladı. Odadan son çıkan kişi (Trump'ın damadı) Jared Kushner'di.

"Kapı kapanıp yalnız kaldığımızda, Başkan bana "Flynn hakkında konuşmak istiyorum" dedi. Flynn bir gün önce istifa etmişti.

"Başkan, Flynn'in Ruslarla konuşarak yanlış bir şey yapmadığını, ancak Başkan Yardımcısı'nı yanlış yönlendirdiği için onu görevden almak zorunda kaldığını söyleyerek konuşmaya başladı. Başkan, Flynn hakında bazı başka endişeleri olduğunu söyledi ama bunlar hakkında detay vermedi. Sonrasında Başkan problem ile ilgili uzun bir değerlendirme yaptı. Başkan'ın sözleri ve sözlerinin içeriği, bende, Flynn soruşturmasının peşini bırakmamı beklediği düşüncesini oluşturdu."

Oval Ofisteki görüşme

James Comey, Donald Trump'ın Flynn ile ilgili iddiaları reddettiği, neden Başkan'a değil kendisine inanılması gerektiği kanısında olduğu şeklinde soruya ise yine Oval Ofis'teki görüşmeyi örnek vererek yanıtladı.Comey, "Benimle bu içerikte bir konuşma yapmadıysa, neden Adalet Bakanı dahil herkesi odadan çıkarmış olsun" dedi.Eski FBI Başkanı, Donald Trump'ın görüşmenin kaydı olabileceğine dair imalı açıklamasının hatırlatılması üzerine ise "Umarım vardır, hiç darılmam, lütfen açıklansın" dedi.

James Comey, "adaletin engellenip engellenmediğinin" özel soruşturma sonunda ortaya çıkacağını düşündüğünü de belirtti.

Comey, Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmenin notlarını, akademisyen olan bir arkadaşı aracılığıyla medyaya sızdırıldığını, bu sızdırmanın amacının, iddiaların araştırılması için Beyaz Saray üzerinde, "özel soruşturma baskısı" oluşturmak olduğunu söyledi.

Bir diğer eski FBI başkanı Robert Mueller, Rusya-Trump yönetimi iddialarını araştırmak ile görevlendirilmişti.

Clinton sorusuna ne cevap vedi

James Comey'e seçim kampanyası sürecinde Demokrat başkan adayı Hillary Clinton hakkında başlattığı soruşturma ile ilgili de olarak da, "Clinton seçilseydi kovulur muydun?" sorusu yöneltildi.

"Bu güzel bir soru" diyen Comey, kısa bir duraklamanın ardından "Bilmiyorum" yanıtını verdi, o soruşturma ile ilgili olarak da "doğru yaptığını düşündüğünü" söyledi.Comey, 9 Mayıs'ta Başkan Trump tarafından görevden alınmıştı.Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra ABD Kongresi de, Rusya'nın Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştırıyor.Trump'ın ekibinin seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle işbirliği yaptığına ilişkin iddialar da soruşturmaların bir parçası. Kremlin iddiaları reddediyor.