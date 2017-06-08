Ana Sayfa | DÜNYA 08/06/2017 22:13

Katar Dışişleri Bakanından Türk askeri hakkında flaş açıklama

Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, Türk askerinin Katar için önemini açıkladı

Bakan es-Sani Türk askerlerinin daha önce üzerinde anlaşılan tarihten önce Katar'da olmayacaklarını belirtti.

Bazı Arap ülkelerinin tüm ilişkilerini kestiği Katar'a Türk askerinin konuşlanmasının önünü açacak kanun tasarısı Çarşamba akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in başını çektiği bazı ülkeler Katar ile ilişkilerini kesme kararlarına gerekçe olarak bu ülkenin "terörizme destek vermesini" göstermişlerdi.

Başkent Doha'da gazetecilere konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani ise bu iddiaları yalanladı.

Es-Sani, "Barış platformuyuz, terör değil…Bu anlaşmazlık bütün bölgenin istikrarını tehdit ediyor" dedi.

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Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani ayrıca İran'ın ülkesine gıda yardımı yapmaya hazır olduğunu ve üç limanını Katar için tahsis ettiğini ancak bu teklifin henüz kabul edilmediğini söyledi.

Katar'a en fazla gıda ürünü ihraç eden ülkelerin başında, Doha yönetimi ile tüm ilişkilerini kesme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan geliyor. Katar yetkilileri daha önce ülkede 4 hafta yetecek tahıl stoğu olduğunu söylemişti.

Es-Sani ise Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladıkları gaz anlaşmalarına sadık kalacaklarını kaydetti.

'Askeri yolla çözülemez'

Kendileriyle ilişkileri kesen ülkelerin Katar'a talepler listesi sunmadığını söyleyen es-Sani, "Bu sorun asla askeri yollarla çözülemez" dedi.

"Bağımsız" dış politikalarının değişmeyeceğinin altını çizen es-Sani, "Teslim olmaya hazır değiliz. Asla da hazır olmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: BBC TÜRKÇE

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