Ana Sayfa | DÜNYA 08/06/2017 17:04

Katar Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşı ile görüşecek

Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Cumartesi günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek

Rus basınında yer alan habere göre  Al Sani, cumartesi günü Moskova'yı ziyaret ederek, Lavrov ile görüşecek. Diğer yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Al Sani'yi kabul etmeyi planlamadığını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

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