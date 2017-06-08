ABD ile Rusya arasında olası bir savaşta kimse hayatta kalmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasında olası bir savaş durumuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu

Rus lider Putin, "The Putin Interviews" adlı belgeselde ABD ve NATO ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalar yaptı.Putin, belgeselde Stone'un "Olası bir sıcak savaş durumunda ABD baskın güç müdür?" sorusuna "Böyle bir savaşta kimsenin hayatta kalacağını sanmıyorum." yanıtını verdi.

Belgeselde NATO'ya ilişkin soruları da yanıtlayan Putin, NATO'nun ABD'nin dış politika aracı haline geldiğinin altını çizdi. Putin, "Bir ülke NATO üyesi olunca ABD'nin baskısına karşı dayanması güç hale geliyor. Böylece bu ülkeye aniden silah sistemleri yerleştirilebiliyor. Anti-balistik füze sistemleri, askeri üsler ve ihtiyaç halinde yeni saldırı sistemleri konuşlandırılabiliyor." şeklinde konuştu.

NATO'nun genişlemesine ilişkin endişelerini de dile getiren Putin, Rusya sınırlarında giderek artan NATO tehdidi ve askeri yığınak nedeniyle Rusya'nın da karşı önlemler almak zorunda kaldığını kaydetti.