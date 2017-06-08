Ana Sayfa | DÜNYA 08/06/2017 10:13

Büyük şok İran'da bu kez asitli saldırı düzenlendi yaralılar var

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İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen asitli saldırı sonucunda en az 16 kişi yaralandı

Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti. İlk tespitlere göre saldırı sonucunda 16 kişi yaralandı.

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