Büyük şok İran'da bu kez asitli saldırı düzenlendi yaralılar var

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen asitli saldırı sonucunda en az 16 kişi yaralandı
Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti. İlk tespitlere göre saldırı sonucunda 16 kişi yaralandı.
Ayıntılar gelecek...
Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti. İlk tespitlere göre saldırı sonucunda 16 kişi yaralandı.
Ayıntılar gelecek...
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