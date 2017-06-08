Sosyal medyada Katar desteği

Sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla Katar'a destek sürüyor

Son dönemlerde bazı Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan Katar'a destek amacıyla Twitter'da açılan "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı üzerinden destek mesajları geliyor.

Sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlarda, "Katar'dan Türkiye'ye Osmanlı Selamı", "Türkiye-Katar kardeştir", "Dostlardan vazgeçilmez", "Türk milleti tarih boyunca yardıma ihtiyacı olan kardeşlerini yalnız bırakmamıştır bırakmayacaktır da" ifadelerine yer verildi.

Katar'a destek mesajlarıyla, "#KatarYalnızDeğildir" hashtagı, Twitter'ın güncel konularında (trend topic) Türkiye sıralamasında da birinci, dünya sıralamasında da altıncı sıraya kadar yükseldi.

Bazı Twitter kullanıcıları Türk ve Katar bayraklarıyla destek mesajları yazarken, bazıları da İngilizce "Türkiye Katar ile (Turkey with Qatar)" paylaşımında bulundu.