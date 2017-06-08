Katar'da siber saldırı soruşturmasıyla ilgili önemli gelişme

Katar'da QNA ınternet sitesi ve sosyal medya hesaplarının siber saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmadan çıkan ilk sonuçlar açıklandı

Soruşturmayı gerçekleştiren ekibin, siber saldırının QNA sitesinin açığından yararlanılarak, yüksek teknoloji ve inovatif yöntemler de kullanılarak gerçekleştirildiğini tespit ettiği belirtildi.Ekibin saldırının yapıldığı kaynakları belirlediği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.Soruşturma kapsamında, geçen nisan ayında bir ihlal dosyasını tespit edildiği, bunun söz konusu asılsız haberleri yayınlamada kullanıldığı ifade edildi.İçişleri Bakanlığının soruşturmanın tamamlanmasının ardından tüm sonuçları ortaya koyacağı duyuruldu.