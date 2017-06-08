Kuzey Kore'nin fırlattığı füze 200 kilometre yol kat etti

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore'nin Perşembe sabahı fırlattığı füzeler 200 kilometre doğu kıyılarına yaklaştı

'Karadan gemiye' niteliği taşıdığı düşünülen füzeler ile gerçekleştirilen deneme, Kuze Kore'nin son beş hafta içinde gerçekleştirdiği dördüncü füze denemesi oluyor.'Karadan gemiye' niteliği taşıdığı düşünülen füzeler ile gerçekleştirilen deneme, Kuze Kore'nin son beş hafta içinde gerçekleştirdiği dördüncü füze denemesi oluyor.

En son Mayıs ayı sonunda Kuzey Kore kısa menzilli Scud füzesi denemesi yapmış, yaklaşık altı dakika havada kalan füze Japonya karasularına düşmüştü.Gözlemciler yapılan bu testleri Kuzey Kore'nin savaş başlığı taşıma kapasitesi olan füze üretme konusunda ilerleme kaydettiğinin bir işareti olarak yorumluyor.