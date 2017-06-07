Ana Sayfa | DÜNYA 07/06/2017 21:53

Londra'daki ABD Büyükelçiliğinin yakınlarında patlama

Londra'daki ABD Büyükelçiliği

Londra'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında park edilmiş haldeki sahipsiz araç panik yarattı

Londra'nın Wandsworth bölgesinde, elçiliğin inşaat halindeki yeni yerleşkesinin yanında kırmızı bir minibüsün durduğu ihbarını alan polis, olay yerine giderek bölgeyi trafiğe kapattı. Şüpheli araç alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlatıldı.Polis, bölgenin kısa sürede tekrar trafiğe açılacağını belirtirken, olayın terör bağlantılı olmadığını bildirdi. ABD'nin Londra Büyükelçiliği çalışanlarının yeni yerleşkeye önümüzdeki ay taşınması öngörülüyor. 

Ülkedeki terör saldırılarının ardından İngiliz polisi teyakkuzda bekliyor. 

Kullandıkları minibüsle, cumartesi gecesi Thames Nehri üzerindeki Londra Köprüsü'nde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırganların dışında 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda 10'u ağır 48 kişi yaralanmıştı.

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