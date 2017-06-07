Ana Sayfa | DÜNYA 07/06/2017 21:38

İngiltere seçimlerinde Başbakan kim olacak bahisleri patladı

ingiltere seçimler

Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da yapılacak olan genel seçimlerine saatler kala, İngiliz bahis şirketleri oranları hareketlendi

Avrupa Ajansı (AVA) Güzel ÖZ/Londra-Terör olaylarının gölgesinde yapılacak olan Brileşik Krallık (Britanya) genel seçimleri 8 Haziran Perşembe akşamı gerçekleşecek. İktidar partisi muhafazakarların (Conservatives) adayı eski Başbakan Theresa May ile anamuhalefetteki İşçi Partisi ( Labour) adayı Jeremy Corbyn bugün açıklanan anketlerde başa baş (%40-%40) çekişiyorlar. 

Bahislere göre Başbakan adaylarının oranları şöyle: 

(Ladbrokes Bahis Şirketi )

Theresa May 1/5 

Jeremy Corbyn 7/2 

(William Hill Bahis Şirketi)

Theresa May 1/6

Jeremy Corbyn 7/2 

Seçim sonuçlarının Cuma sabahı açıklanması bekleniyor. İngiltere'de her konuda bahis yapılabiliyor.

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