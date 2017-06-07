IKYB bağımsızlık için referanduma gidiyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından alınan karara göre 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılacak

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından, "Önemli bir haber. Kürdistan'ın bağımsızlık referandumu 25 Eylül 2017'de yapılacak" diye yazdı.Haber ilk olarak IKBY'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu tarafından duyuruldu.

Bağımsızlık referandumunun tarihinin, Barzani'nin Kürt siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantıda belirlendiği bildirildi.Rudaw'ın haberine göre, Iraklı Kürtler 6 Kasım'da da başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek. Irak'ta merkezi hükümet ise Kürt bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılmasına şidddetle karşı çıkıyor.

Rudaw: Kerkük'te de oy kullanılacak

Referandum; Erbil, Duhok, ve Süleymaniye vilayetlerinde yapılacak. Reuters ajansına konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, referandumda oy kullanılacak yerler arasında Kerkük'ün de olduğunu söyledi.

Üst düzey Kürt yetkililerden eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Nisan ayında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bağımsızlık referandumunun bu yıl yapılacağını söylemişti.Irak'ta Saddam Hüseyin rejimini deviren ABD işgali sonrası ülkenin yeni anayasası 2005 yılında kabul edildiğinde, Kerkük ve diğer "tartışmalı" bölgelerin akıbeti başlangıçta 31 Aralık 2007 tarihine kadar yapılacak bir referanduma bırakılmıştı.

Ancak söz konusu referandum bir türlü yapılmamıştı.

Irak Anayasası'nın 140'ıncı maddesi, Kerkük'ü "bir bölgeye bağlı olmayan vilayet" olarak tanımlıyor.

Kaynak: BBC Türkçe