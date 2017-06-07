İran'daki saldırıları terör örgütü IŞİD üstlendi

Tahran'da Meclis binasına ve İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti

Meclis'te bulunan kişileri rehin alan dört saldırgan da öldürüldü.IŞİD, Amaq ajansı üzerinden saldırıyı üstlenirken saldırı anına ait olduğu belirtilen bir video yayınladı. Videoda saldırganların Meclis binası içinde insanlara ateş açtığı ve kendi aralarında konuştukları görülüyor.Ajanslar, TSİ 11:30 civarında Meclis'ten bir patlama sesi daha geldiğini ve binadaki vekillerin tahliye edildiğini bildirdi.

İran medyasına göre 38 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırılırken yaralılardan ikisi yaşamını yitirdi.

BBC Farsça Servisi'ne göre, 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra İran'da ilk kez Meclis'e saldırı düzenlendi.

İran ajanslarına göre Meclis'teki saldırıda en az bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.IRIB ajansına konuşan milletvekili Elyas Hazrati, üç saldırganın iki Kalaşnikof tüfek ve bir tabanca ile Meclis'e gelerek saldırı düzenlediğini ve iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını aktardı.

İran: Saldırıyı teröristler düzenledi

İran İstihbarat Bakanlığı, "saldırıyı teröristler düzenledi" açıklamasında bulundu ve halka toplu taşıma araçlarını kullanmama tavsiyesinde bulundu.

Ayetullah Humeyni'nin türbesindeki saldırıda da en az bir görevlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.Tahran Valisi bir saldırganın türbede üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini, bir saldırganın ise güvenlik güçlerince öldürüldüğünü açıkladı.

IŞİD İran'a saldırı çağrısında bulunmuştu

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre IŞİD, bu yıl defalarca İran'a saldırı çağrısında bulunmuştu.

IŞİD'in Arapça yayınladığı haftalık gazetesi al-Naba, Şubat ve Mayıs aylarının kapağında İran'daki Sünni azınlıktan saldırı düzenlemelerini talep etmişti.

Gazetenin içinde de geniş yer verilen çağrıda özellikle hükümete ait binalar ve dini mekanlara saldırı düzenlenmesi çağrısında bulunulmuştu. Bugünkü saldırı da Meclis ve Humeyni Türbesi'ne düzenlendi.

Mart ayında yayınlanan bir videoda ise IŞİD'in Irak'taki İranlı savaşçıları olduğu belirtilen kişiler gösterilmişti.Görüntülerde Farsça konuşan kişiler, İran hükümetini ve ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'i tanımadıklarını söylemişti.

Kaynak: BBC Türkçe