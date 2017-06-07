Ana Sayfa | DÜNYA 07/06/2017 10:39

Tahran'daki Meclis binası ve Humeyni'nin türbesine silahlı saldırı

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İran'ın başkenti Tahran'daki Meclis binası ve Ayetullah Humeyni'nin türbesi silahlı saldırıya uğradı

İran'ın IRIB ajansına konuşan milletvekili Elyas Hazrati, üç saldırganın iki Kalaşnikof ve bir tabanca ile Meclis'e gelerek saldırı düzenlediğini ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığını aktardı.

Mizan ajansına konuşan bir vekil ise Meclis binası içinde gerçekleşen olayın ardından saldırganların yakalandığını belirtti.İran ajanslarına göre Meclis'teki bir güvenlik görevlisi saldırı sırasında yaşamını yitirdi.

Ayetullah Humeyni'nin türbesinde de yaralıların olduğu belirtiliyor.IRIB ajansına göre türbede bir intihar bombacısı kendisini patlatarak ölürken bir diğer saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Kaynak: BBC Türkçe
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