May, 'Terörle mücadele için insan hakları ile ilgili yasalarda değişiklik yapılabilir'

İngiltere Başbakanı Theresa May, terörle mücadelede insan hakları ile ilgili yasalarını değiştirebileceklerini açıkladı

İngiltere'de bu Perşembe günü düzenlenecek olan genel seçimlerle ile ilgili gerçekleştirdiği son konuşmasında May güvenlik ile ilgili endişelere değindi.

Londra'nın batısındaki Slough'da düzenlenen bir kampanya etkinliğinde konuşan May, 'terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesi ve tehlike arz ettiği halde mahkemeye çıkarılamayan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması' için insan hakları yasalarında değişikliklere gidebileceklerini vurguladı:

"Eğer insan hakları yasaları bunları yapmamıza engel oluyorsa, o zaman biz de bu yasaları değiştiririz. Eğer Perşembe günü bu ülkenin seçilmiş başbakanı olursam çalışmalar Cuma günü başlar."

May, 'terörizm' suçlarından hüküm giyenlere daha uzun hapis cezası verilmesi gibi politika değişiklikleri olabileceğini de söyledi.

İngiltere'de Mart ayından bu yana üç adet saldırının gerçekleşmiş olması hükümeti ve güvenlik güçlerini eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Özellikle muhalefet hükümeti 200 bin polisin işine son vermekle suçluyor.

'Manifestoda son dakika değişikliği'

Theresa May, en son Londra'da Cumartesi gecesi düzenlenen ve 48 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından radikal ideolojilere "çok fazla müsamaha gösterildiğini" vurgulayarak "Artık yeter demenin zamanı geldi" demişti.

BBC Siyaset Editörü Laura Kuenssberg ise haberinde, bazı kaynakların May'in sokağa çıkma yasağı ilan etme, ziyaret edenlere kısıtlamalar getirme ve şüphelilerin iletişim araçlarına sınırlama getirme gibi önlemler alabileceğini söylediğine değindi.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise May'in sözlerinin Muhafazakar Parti'nin manifestosundan son dakikada dönmek anlamına geldiği eleştirisini yöneltti.

May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti, manifestosunda Avrupa Birliği'nin insan hakları normlarına bağlı kalacaklarını söylemişti.

Kaynak: BBC Türkçe