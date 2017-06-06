Ana Sayfa | DÜNYA 06/06/2017 21:19

Paris'te polise yönelik silahlı saldırı

paris polis sadırı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame kilisesinin önünde bir kişi polise saldırı düzenledi. Saldırgan polisin ateş açması sonucunda etkisiz hale getirildi

Paris Emniyet Müdürlüğü, Notre Dame kilisesinin önünde polislere saldıran kişinin yaralı ele geçirildiğini açıkladı.Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ayağından yaralı ele geçirilen saldırganın hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Açıklamada, bu kişinin keserle saldırdığı ve başından hafif yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Alınan son bilgiye göre saldırgan 40 yaşlarında bir Cezayirli. 

Saldırı sonrasında, önlem amacıyla kapıların kapatıldığı kilisede bulunanların ise kademeli olarak dışarı çıkmalarına izin verildiği bildirildi.

 
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