ABD'den o ülkedeki vatandaşlarına terör uyarısı

ABD tarafından Mısır'da bulunan vatandaşlarına terör saldırısı konusunda uyarı yapıldı

ABD'nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır'daki vatandaşlarını terör saldırısı konusunda uyardı.Büyükelçiliğin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Hristiyanlara ait noktalara daha önce saldırılar düzenlediğine işaret edilerek, yeniden saldırılar yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.Yapılan açıklamada ülkedeki ABD misyonunun da ikinci emre kadar Kahire el-Kubra (Büyük Kahire) dışındaki dini yerleri ziyaret etmeyeceği vurgulandı.