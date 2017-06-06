Ana Sayfa | DÜNYA 06/06/2017 08:48

Orlando'daki saldırıda ölü sayısı açıklandı

Orlando saldırı

ABD'nin Orlando kentinde dün çıkan silahlı saldırı sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti

Kurbanlardan dördünün olay yerinde, beşincisinin de hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.Orange County Polisi Yetkilisi Jerry Demmings, olayın "işyerinde şiddet" olduğunu ve "terör bağlantısı" bulunmadığını aktardı.Orlando'da neredeyse bir yıl önce Pulse adlı, eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi ölmüş ve olay modern ABD tarihinde bir seferde en çok kişinin öldüğü saldırı olarak tarihe geçmişti.

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