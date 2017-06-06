Flaş, rehine krizini IŞİD üstlendi

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşanan rehine krizini terör örgütü IŞİD'in üstlendiği öğrenildi

Avustralya'da polis kırsal bir alanda Yacqub Khayre adındaki zanlının bir adamı öldürdüğü ve bir kadını apartmanın içinde rehin tuttuğu krizi 'terör saldırısı' olarak ele aldıklarını açıkladı.Polis ile girdiği çatışmada ölen Yacqub Khayre'nin yerel bir televizyon kanalını arayarak IŞİD adına hareket ettiğini söylediği belirtildi.Saldırıyı IŞİD üstlenirken saldırıya gerekçe olarak Avustralya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona verdiği destek gösterildi.Çatışmalar sırasında ise üç polis memuru yaralandı.

Polis zanlıyı biliyordu

Victoria eyaletinin şef polis komiseri Graham Ashton, zanlı Khayre'nin 2009 yılında başkent Sydney'deki bir askeri kışlaya düzenlenen saldırıdan aklandığını açıkladı.Khayre'nin 'uzun bir suç geçmişi' olduğunu söyleyen komiser Ashton, geçen yıl başka bir suçtan ötürü hapisten çıktığını söyledi.Khayre'nin ülke dışından gelen bir emirle hareket ettiğine dair bir bilgiye henüz sahip olmadıklarını ekledi.

Kaynak: BBC Türkçe