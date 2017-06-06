Londra saldırılarının ardından güvenlik tartışmaları başladı

Londra'da geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırının ardından saldırganların isimlerinin açıklanmasıyla ülkedeki güvenlik tartışılıyor

Ülkede Mart ayından beri üç saldırının düzenlenmesi, güvenlik güçlerinin izleme yeteneklerinin sorgulanmasına neden oldu.Özellikle saldırıyı düzenleyen üç kişiden biri olan 27 yaşındaki Khuram Butt'ın polis tarafından bilinmesi ve İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in listesinde olması, tartışmaları beraberinde getirdi.7 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 kişinin yaralandığı saldırıda üç zanlıdan ikisinin ismi Khuram Butt ve Rachid Redouane olarak açıklanmışt. Üçüncü kişinin ismi ise henüz ortaya çıkmadı.

İngiltere basınında Khuram Butt'ın nasıl radikalleştiğine dair çok sayıda bilgi yer alırken polisin aldığı güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı sorgulanıyor.

Guardian gazetesinde Khuram Butt'ın İngiltere'de yasaklı olan El Muhajiroun örgütüne mensup olduğu belirtiliyor.

Gazete aynı zamanda Butt'ın daha Cumartesi yaşadığı Barking bölgesinde bu hafta düzenlenecek genel seçimlere katılmama çağrısında bulunduğunu aktarırken güttüğü faaliyetler yüzünde Doğu Londra'daki camilere alınmadığını belirtiyor.

Belgeselde namaz kılarken görülüyor

Saldırı sırasında taraftarı olduğu Arsenal forması giyen Butt'ın, Channel 4 kanalında yayımlanan 'Yan Kapımızdaki Cihatçılar' adlı belgeselde siyah bayrak altında Regent's Park'ta namaz kılarken görüntülendiği vurgulanıyor.

2015 yılında kendisiyle ilgili MI5 tarafından bir soruşturmanın açıldığı ancak delil yetersizliği yüzünden hakkındaki araştırmanın düşük seviyeye çekildiği belirtiliyor.

Guardian'ın haberine göre, İngiltere'nin en üst düzey terörizmle mücadele yöneticisi Mark Rowley ise 'cihat saldırılarının artık tamamen farklı seviyede bir tehdite dönüştüğünü ve bununla mücadele etmek için strateji değişikliğine gitmenin zorunlu olduğunu' söylüyor.

Ulusal Terörizmle Mücadele birimini başında olan Rowley'ye göre polis, MI5 iletişim kanalları, topluluklar, teknoloji şirketleri, yasalar ve diğer politikalarda değişikliğe gidilmeli.Dokuz hafta içinde 'beş saldırı planının önlendiğini ancak üç tane başarılı saldırı olduğunu' söyleyen Rowley, bu durumun şimdiye kadar gördüklerinden çok farklı olduğunu vurguluyor.Rowley, İngiltere'de Butt'ın da dahil olduğu 3 bin kişinin cihatçı faaliyetlere dahil olduğundan şüphe edildiğini sözlerine ekliyor.

Ağabeyi aşırılıkla mücadele ediyordu

The Times gazetesi ise Khuram Butt'ın 2005'te 52 kişinin ölmesine yol açan ve saldırı sırasında ölen Mohammed Siddique Khan ile bağlantılarına dikkati çekiyor.Gazete aynı zamanda Butt'ın hapiste bulunan ve IŞİD'e bağlılık yemini eden Anjem Choudary'nin örgütü El Muhajiroun'a üye olmasına rağmen yakalanmadığını aktarıyor.Telegraph gazetesinde Butt'ın ağabeyi Saad Butt'ın ise aşırılıkla mücadele etmek adına kurulan 'Önle' adlı programdan mali destek aldığı ifade ediliyor.Diğer saldırgan Redouane'in ise Fas ve Libya doğumlulardan oluşan bir aileden geldiği düşünülüyor.

Kaynak: BBC Türkçe