Çin'de büyük patlama, çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'in Shandong eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı

Alınan son bilgiye göre Çin'in Shandong eyaletinde Linyi Jinyu Petrochemical Co. adlı fabrikada yükleme alanındaki sıvılaştırılmış gaz tankerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından Linyi kentindeki Lingang Ekonomik Bölgesi'nde bulunan birçok yakıt depolama tankı da alev aldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.