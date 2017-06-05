İngiltere'de yaşayan Müslümanların Londra saldırısına tepkisi

Londra'da geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan olay ülkede yaşayan Müslümanlar tarafından kınandı

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın Müslüman yöneticilerinden Mak Chishty, ülkede yaşayan Müslüman toplumun bazı temsilcilerinin ortak bildirisini Londra’daki merkezinde basına okudu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi, “Bu terör saldırısı Müslüman toplum dahil, bütün toplumlara yapılmış bir saldırıdır.” i

MÜSLÜMANLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Müslüman toplumun saldırı sonrası kaygılarının da dile getirildiği bildiride, "Ne zaman bir terör saldırısı olsa, Müslüman toplum kendisine karşı ya tepkiyle karşılaşıyor ya da böyle bir tepkiden korkuyor. Müslüman toplum, kendi içindeki cemaatleri İslam maskesi takarak kendi içlerinde saklanan terör belasını söküp atmaya çağırıyor." denildi.

Terörizm ve aşırılığın İslam'ı incittiği aktarılan bildiride, "Müslümanlar böyle saldırıların bir daha yaşanmasını önlemek için daha fazla şey yapmalı. Gelecekte bu konuda nasıl daha büyük bir rol oynayabileceğimizi öğrenmek istiyoruz.” görüşü vurgulandı.

Cumartesi gecesi kullandıkları minibüsle Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda çevrede bulunanları bıçaklayan 3 kişi, silahlı polisin olay yerine intikal etmesiyle vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların yanı sıra 7 kişi hayatını kaybetmiş, 21 ağır olmak üzere 48 kişi de yaralanmıştı.