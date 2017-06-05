Orlando'da silahlı saldırı, çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD polisinden alınan bilgiye göre Orlando'da silahlı saldırı meydana geldi ancak bulgular göre olayın terörle bağlantısı yok

ABD'nin Orlando kentinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.Emniyet yetkilileri, kentin banliyösündeki sanayi bölgesinde silahlı saldırı meydana geldiğini ve olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.Polis, yaşananların terörle bağlantısı olmadığını açıkladı.Orange County Belediye Başkanı Teresa Jacobs ve Şerif Jerry Demings'in olay yerine gittiği öğrenildi.