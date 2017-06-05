Ana Sayfa | DÜNYA 05/06/2017 11:13

Rus lider Putin'den Flynn açıklaması

Putin

ABD televizyon kanalı NBC'ye katılan Rusya Devlet Başkanı Putin önemli açıklamalarda bulundu

ABD Baskanı Donald Trump'a yakın isimlerle ilişkisi olduğu yönündeki iddialara sert tepki gösteren Putin, şunları kaydetti:

"Bu da başka bir saçmalık. Bu tür bilgilerin kaynağı nedir? Flynn ile neden özel bir ilişkim olsun ki? Kendisiyle bir ilişkimiz olmadı, doğru düzgün konuşmadık bile. Bir zamanlar Moskova'ya gelirdi ama kendisiyle asla buluşmadım."

Çok sayıda ABD'li üst düzey ismin Rusya'yı ziyaret ettiğini dile getiren Putin, "Bildiğim kadarıyla şu anda yüzlerce şirketin Amerikalı temsilcileri Rusya'ya geliyor. Bu kişilerin hepsinden bilgi topladığımızı mı zannediyorsunuz? Herkes aklını mı kaçırdı?" şeklinde konuştu.

Bu tür iddiaların "hasta insanlar" tarafından ortaya atıldığını ifade eden Putin, 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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