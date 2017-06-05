İngiltere Başbakanı May açıkladı seçimler ertelenecek mi

Londra'da geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen saldırının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklama ile seçimlerin ertelenmeyeceğini duyurdu

İngiltere Başbakanı Theresa May ülkede Perşembe günü yapılacak erken genel seçimin ertelenmeyeceğini söyledi.Bugün ülkenin acil güvenlik komitesi Cobra'yı toplayacak olan May, daha sonra saldırının ardından ara verdiği seçim kampanyasına kaldığı yerden devam edecek.

May dün de Cobra'yı toplamış, daha sonra Başbakanlık Konutu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeter artık demenin zamanı geldi" diyerek, ülkesinin radikal görüşlere 'artık müsamaha göstermeyeceğini' söylemişti.

İngiltere'de TSİ 13:00'de de Londra saldırısında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.Londra'daki saldırı ülkede son üç ayda düzenlenenlerin üçüncüsüydü.22 Mart'ta yine Londra'da Westminster Köprüsü'nde düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, iki hafta önce de Manchester'da bir konser salonunda düzenlenen saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmişti.