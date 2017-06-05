Londra polisi saldırganların kimliğini tespit etti

Londra Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz akşam London Bridge ve köprünün güneyinde gerçekleşen saldırıyla ilgili saldırıyı düzenleyen üç kişinin kimliklerinin bilindiğini duyurdu

Saldırganların kimliklerinin "operasyonel açıdan mümkün en kısa sürede" açıklanacağı belirtildi.Cumartesi günü yerel saatle 21:58'de beyaz bir kamyonet London Bridge'de yayaların üzerine sürülmüş, daha sonra araçtan inip Borough Market'ta bazı kişileri bıçaklayan saldırganlar polis tarafından öldürülmüştü.Aracın saldırganlardan birince kiralandığı tespit edilmiş, saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, hastanelerde tedavileri süren 36 yaralıdan 21'inin durumlarının kritik olduğu açıklandı.

Yaralıların dördü, saldırganları durdurmaya çalışan polisler. İki polis henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.

Saldırı sonrası Londra sokaklarında devriye gezen polislerin sayısı arttırıldı. Kentteki bazı köprülere güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

Doğu Londra'da iki adreste arama

Saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdüren polis, saldırganların yardım alıp almadıklarını tespit etmeye çalışıyor.

Londra polisi, saldırıya yönelik soruşturma kapsamında Pazartesi sabahı Doğu Londra'da iki evde arama yapıldığını açıkladı. Bu evlerden biri Newham, diğeri ise Barking ilçelerinde.Saldırganlardan birinin bu evde oturduğu düşünülüyor.

Barking'de daha önce bir eve düzenlenen baskın sonrası 12 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 55 yaşındaki bir kişi ise sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Saldırı sonrası kapatılan London Bridge tren ve metro istasyonları ile çevredeki yollar ise yeniden ulaşım açıldı.Hayatını kaybedenlerden birinin kimliği belli olduÖte yandan, saldırılarda hayatını kaybedenlerden birinin kimliği belli oldu.Kanada medyası, ülke vatandaşı Chrissy Archibald'ın saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kaynak: BBC Türkçe