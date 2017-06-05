Londra'daki terör saldırısıyla bağlantılı 12 şüpheli gözaltında

Londra'da Cumartesi gecesi meydana gelen olaylara ilişkin yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

İngiliz polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, polisin dün sabah Londra’nın doğusundaki Barking semtinde bir dizi adrese operasyon düzenlediği öğrenildi.Operasyonlarda dün gerçekleşen saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 12 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, baskın yapılan adreslerde aramaların sürdüğü kaydedildi.

Buna göre 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 saldırganın öldürüldüğü ayrıca saldırıda yaralanan 48 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralananların arasında hayati tehlikesi olanlar da var.Saldırıda, biri görev başında diğeri mesai dışında iki polis memurunun yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

POLİS EKİPLERİ ADRESLERDE ARAMA YAPIYOR

Öte yandan, başta saldırganlardan birine ait olduğu belirtilen olmak üzere bir dizi adreste de aramalara devam ediliyor. Polis ekipleri son olarak East Ham’da bir binayı kordon altına alarak aradı.

İngiliz basınında yer alan görgü tanığı ifadelerine göre, evine baskın yapılan saldırgan en az 3 yıldır aynı adreste yaşıyordu. Saldırganın evli ve 2 çocuklu olduğu belirtiliyor.

Polis, saldırının gerçekleştiği Londra Köprüsü'nde ve Borough Pazarı'nda da olay yeri incelemelerine devam ediyor.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Saldırı anında yaşananlarla ilgili yeni görgü tanığı ifadeleri de yerel basına yansıyor. Olay sırasında Borough Pazarı’nda bulunan ancak mesai saatleri dışında olan bir polis memurunun saldırganlardan birine müdahale ederken yaralandığı, görevli bir memurun da bir diğer saldırgana copuyla müdahale ederken bıçak darbelerine hedef olduğu ifade ediliyor.

İhbarın alınmasından 8 dakika sonra saldırganları vurarak öldüren silahlı polis ekibinin operasyonda 50 kurşun harcadığı, bu esnada bir vatandaşın da aldığı kaza kurşunuyla yaralandığı bildiriliyor.Bazılarının hayati tehlikesi sürdüğü belirtilen yaralıların tedavisine devam edilirken, Başbakan Theresa May’in de bir kısım yaralının bulunduğu King’s College Hastanesi’ne özel bir ziyarette bulunduğu açıklandı.Polis, saldırıda kullanılan beyaz minibüsün de kısa bir süre önce kiralandığını açıkladı.