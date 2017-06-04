Ana Sayfa | DÜNYA 04/06/2017 12:37

Dünya liderlerinden Londra'daki saldırıya tepki

londra saldırısı

Londra'nın merkezindeki London Bridge ve çevresinde dün akşam yaşanan olaylara dünya liderleri tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin her zamankinden de fazla yanında olduklarını söyledi.Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, dualarının İngiltere halkıyla olduğunu ve dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.Birinin durumu ağır olmak üzere iki Fransız vatandaşı ve bir Avustralya vatandaşının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, "sınırları aşarak dehşet ve yası bir olarak yaşadıklarını" söyledi.

"Almanya adına, terörün her şekline karşı savaşta kararlılıkla İngiltere'nin yanında olacağımızı yineliyorum."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, Rus liderin "İngilizlere en derin başsağlığı dileklerini ilettiği ve saldırıyı kınadığını" ifade etti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Twitter'dan yaptığı açıklamada gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, "sınırları aşarak dehşet ve yası bir olarak yaşadıklarını" söyledi.

"Almanya adına, terörün her şekline karşı savaşta kararlılıkla İngiltere'nin yanında olacağımızı yineliyorum."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, Rus liderin "İngilizlere en derin başsağlığı dileklerini ilettiği ve saldırıyı kınadığını" ifade etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Twitter'dan yaptığı açıklamada gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

Kaynak: BBC Türkçe

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