Ana Sayfa | DÜNYA 04/06/2017 12:34

BBC muhabiri Londra'daki saldırı anını anlattı

londra saldırı

Londra'da dün gece meydana gelen saldırıya tanık olan BBC muhabiri olay anında yaşananları anlattı

Saldırıya tanık olan BBC muhabiri Holly Jones, beyaz bir kamyonetin saatte yaklaşık 80 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.Jones, "Araç benim bulunduğum yere doğru yöneldi ve en az 5-6 kişiye çarptı. Bu kişilerden ikisi önümde, biri arkamdaydı" dedi.

'Boğazı kesilmiş görünüyordu'

Saldırı sırasında London Bridge'in altındaki bir barda 3 arkadaşıyla birlikte oturan Alex Shellum adlı görgü tanığı da şunları söyledi:

"Saat 22:00 gibi bulunduğumuz bara bir kadın gelip yardım istedi. Boğazı ciddi şekilde kanıyordu, kesilmiş görünüyordu. Kanı durduracak birilerini aradık, ardından bar kapandı.

"Barın önünde acil yardım görevlileri vardı, bir kişiye kalp masajı yapıyorlardı. Silahlı polisler eşliğinde bizi bölgeden çıkarıp koşarak uzaklaştırdılar."

Saldırı sonrası London Bridge ile köprü yakınlarındaki metro ve tren istasyonu kapatıldı.

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