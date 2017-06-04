Londra'daki bıçaklı saldırıda ölü ve yaralı sayısı açıklandı

London Bridge ve köprü yakınlarındaki Borough Market'ta dün gece düzenlenen saldırı sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybetti. En az 48 kişi ise yaralandı

Emniyet yetkilileri daha önce ölü sayısını altı olarak duyurmuştu.Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, saldırganların kimliklerinin henüz belirlenmediğini söyledi. Üç erkek zanlı saldırıdan 8 dakika sonra güvenlik görevlilerince öldürülmüştü.Cressida Dick, "Kaçmış olan başka saldırganlar olduğunu sanmıyoruz ama kesinlikle emin olmak zorundayız" dedi.

'Soruşturma hızlı ilerliyor'

Saldırı sonrası durumun "kontrol altına alındığını" belirten Dick, soruşturmanın hızlı ilerlediğini ve önemli kaynaklara ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

Londra Ambulans Hizmetleri, saldırıdan sonra yaralıların 5 hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralılara ise gerekli müdahalelerin olay yerinde yapıldığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, dört Fransız vatandaşının da yaralılar arasında olduğunu doğruladı. Avusturalyalı yetkililer, iki vatandaşlarının saldırı sırasında bölgede olduğunu ve birinin hastanede tedavisi gördüğünü açıkladı.

Polis daha önce olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, üç zanlının önce beyaz bir kamyoneti London Bridge'de yayaların üzerine sürdüklerini, daha sonra araçtan inip biri polis bazı kişileri Borough Market'ta bıçakladıklarını söyledi.

Rowley, olayın polise yerel saatle 22:08'de bildirildiğini, 8 dakika içinde zanlıların vurulduğunu belirtti.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı ayrıca zanlıların kendilerine intihar saldırganı süsü vermek istediklerini ancak daha sonra üzerlerinde patlayıcı olmadığının anlaşıldığını kaydetti.Öldürülen zanlıların kimlikleri açıklanmadı.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley saldırı ile ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe