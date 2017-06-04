London Bridge ve Borough Market'e saldırı 6 ölü 70 yaralı var

İngiltere'nin başkentinde saldırı. Londra'nın dünyaca ünlü London Bridge köprüsü karşısındaki Borough Pazarı'nda dün gecesi gerçekleşen saldırıda Londra şehir polisinin açıklamasına göre 6 ölü var.

AVRUPA/LONDRA-Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere'nin başkentinde bulunan Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, 3 zanlının da öldürüldüğünü söyledi.Rowley'nin yaptığı açıklamaya göre en az 20 yaralının tedavileri 6 hastanede sürüyor.Londra Ambulans Hizmetleri ise saldırıdan sonra 48 yaralanının 5 hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralılara ise gerekli müdahalelerin olay yerinde yapıldığını açıkladı.Polis daha önce olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti. Görgü tanıkları anlatıyor: 'Herkesi bıçaklıyorlardı'Mark Rowley, üç zanlının önce beyaz bir kamyoneti London Bridge'de yayaların üzerine sürdüklerini, daha sonra araçtan inip biri polis bazı kişileri Borough Market'ta bıçakladıklarını söyledi.Rowley, olayın polise yerel saatle 22:08'de bildirildiğini, 8 dakika içinde zanlıların vurulduğunu belirtti.Londra Emniyet Müdür Yardımcısı ayrıca zanlıların kendilerine intihar saldırganı süsü vermek istediklerini ancak daha sonra üzerlerinde patlayıcı olmadığının anlaşıldığını kaydetti. Ayrıntılar geliyor...