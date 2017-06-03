Ana Sayfa | DÜNYA 03/06/2017 08:43

Şırnak'ta şehit düşen 13 asker Danimarka'da iftar vakti anıldı

danimarka

Danimarka'nın Frederikssund kentinde kurulan iftar çadırında toplanan vatandaşlar Şırnak'ta şehit düşen 13 askeri dualarla andı

Şırnak'ta kalkıştan kısa bir süre sonra düşen helikopter sehit olan 13 asker, Danimarka'nın Frederikssund kentindeki Orhan Gazi Camisi avlusuna kurulan iftar çadırında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Türkiye kökenli çok sayıda gurbetçinin yanı sıra bir grup Afrikalı Müslüman, başkent Kopenhag’ın 40 kilometre kuzeyinde yer alan ve oruç süresi yaklaşık 19 saat olan Frederikssund'da cami avlusundaki çadıra geldi.

Danimarka Türk Diyanet Vakfına (DTDV) bağlı Orhan Gazi Camisi'nin din görevlisi Sedat Aydınlı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettirdi.Anma programının ardından oruçlarını açıp iftar yapan gurbetçiler ve Afrikalı Müslümanlar, sohbet ederek teravihi bekledi. Katılımcılar, teravih namazını da kıldıktan sonra dağıldı.

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