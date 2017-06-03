Almanya'da dev müzik festivaline terör engeli

Almanya'nın batısındaki müzik festivali Rock am Ring terör tehdidi ile durduruldu. Festivalin yapılacağı alan tahliye edildi

Festivalde dün gece ünlü metal grubu Ramsstein sahne alacaktı.Organizatörlerin 'sakin ve kontrollü bir şekilde festival alanını boşaltın' çağrısı üzerine konseri dinlemeye gelenler Nürburg'dan ayrıldı.Organizatörler "Terör tehdidi nedeniyle polis festivale ara vermemiz talimatını verdi" dedi.

Koblenz polisi "Terör tehlikesi nedeniyle organizatörlerden geçici olarak önlem amaçlı konseri durdurmalarını istedik" açıklaması yaptı.Üç gün süren festivale 85 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Rock am Ring'in Facebook sayfasından yapılan açıklamada festivale Cumartesi günü devam etmeyi umdukları belirtildi.Festival bu yıl 30'uncu yıldönümünü kutluyor.Cuma günü sahne alan gruplar arasında Welshly Arms, In Flames, ve 2Cellos da vardı.

Almanya'nın güneyindeki Ansbach kentinde geçen yıl Ağustos'ta düzenlenen bir açık hava konserinde Suriyeli bir göçmen kendini patlatmıştı.

Sığınma talebi reddedilen Suriyelinin korumalar tarafından konser alanına girmesi engellenince sırt çantasındaki patlayıcıları infilak ettirdi. Suriyeli olay yerinde öldü, 15 kişi yaralandı.İngiltere'nin Manchester şehrindeki konser alanına geçen ay düzenlenen saldırıda 22 kişi ölmüştü.

Kaynak: BBC Tükçe