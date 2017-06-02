Manchester saldırganının kuzenlerinden çarpıcı açıklamalar

İngiltere'nin Manchester kentindeki bombalı saldırıyı düzenleyen saldırganın kuzenleri Abedi'nin saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi

Isaac ve Abz Forjani kardeşler, 22 kişinin yaşamını yitirdiği Manchester Arena'daki saldırı sonrası gözaltına alınmış, bir haftalık sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.BBC'ye konuşan Forjani kardeşler, Abedi'nin radikal görüşlerinden haberlerinin olmadığını belirtti.

Kuzenleri, Abedi'nin yurtdışında radikalleşmiş olabileceğini kaydetti.Kuzenleri, Abedi'yi en son 3 ay önce, Abz Forjani'nin berber dükkanına saçını kestirmeye geldiğinde gördüklerini açıkladı.Abedi'yle 'oldukça yakın bir ilişkisi olduğunu' belirten Abz, kuzeninin büyük bir ağın parçası olmadığını söyledi:

"Her şeyin tek bir adam tarafından yapıldığına inanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda kendince bazı tür fikirler geliştirdi ve bunları kendine sakladı, gizlice kendine sakladı.

"Görüşlerini ailenin hiçbir ferdiyle hiçbir zaman paylaşmadı. Eğer bunu yapsaydı biz de bu olayın yaşanmasını durdurmak için bir şey yapabilirdik.

'Radikallik belirtisi yoktu'

"Hiçbir zaman radikal görüşleri benimsemedi. Sadece siyasi fikirleri vardı. Bu yüzden ortada belli bir gruba yönelik ilgi veya hedef yoktu.

"Sadece dindar bir adamdı ve bunu çok öteye taşımıştı. Belki peşin hükümlü olmuştu. Ancak radikalliğe dair bir belirti yoktu."

Forjani kardeşler yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını, yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştıklarını da söyledi.

Isaac ve Abz'ın en küçük kardeşleri Alharth'ın gözaltındaki sorgusu ise sürüyor.Manchester saldırısı ile ilgili olarak gözaltına alınan 16 kişiden 10'unun gözaltındaki sorguları devam ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe