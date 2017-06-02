Rus lider Putin Suriye'nin bölünmesinden endişeli

Rus lider Putin Suriye'nin bölünme olasılığından endişe duyduklarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Konstantin Sarayı'nda dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticileri ile bir araya geldi.

Rus Devlet Başkanı Putin, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun Suriye krizine ilişkin sorusuna cevap olarak, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de birçok konuda aynı görüşe sahip olduğunu belirterek, "Türkiye ile kilit konularda anlaşamasaydık ne Suriye'de ateşkes sağlanabilirdi, ne de çatışmasızlık bölgeleri anlaşması yapılabilirdi." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'NİN PKK HAKKINDAKİ ENDİŞELERİNİ BİLİYORUZ

Rus lider Putin, Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK konusundaki endişelerini bildiklerini belirterek, "Bu konularda yapıcı bir çalışma yürütmeye özen gösteriyoruz." dedi.

Ayrıca Putin, "Suriye'nin bölünme ihtimali endişe oluşturuyor. Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Çatışmasızlık bölgelerinin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım. Aksine bu bölgelerin, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve gelecekteki siyasi diyaloğa örnek teşkil etmesi gerekiyor.Buralar Esed hükümeti tarafından kontrol edilmiyor. Ancak insanlar kendi aralarında konuşuyor. Her gün Şam'a işlerine gidip akşam eve dönüyor. Demek ki birtakım iş birlikleri mümkün. Bu artık pratikte yaşanıyor. Eğer burada mümkünse, diğer bölgelerde neden olmasın?" şeklinde konuştu.