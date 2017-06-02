Trump'tan Paris İklim Anlaşması ile ilgili flaş karar

ABD Başkanı Donald Trump aldığı karara göre ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekti

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasıyla ABD'yi 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması'ndan çekeceğini duyurdu.Trump, "Anlaşmanın iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını" kaydeden Trump, "ABD, ülkemi ve Amerikan vatandaşlarını korumaya yönelik ulvi görevimimi yerine getirebilmem için Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek. Onun yerine Amerikalı şirketlere, çalışanlara ve vergi mükelleflerine daha adil şartlar sunan bir Paris Anlaşmasının ya da tamamen yeni bir sözleşmenin müzakerelerine başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Paris anlaşması en çok ABD'ye adaletsiz

Donald Trump ayrıca, "Ulusal Ekonomik Araştırma Derneği'nin araştırmasına göre, önceki yönetim tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmesi 2040 itibariyle kağıt üretimini yüzde 12, çimento üretimini yüzde 23, demir ve çelik üretimini yüzde 38, doğalgaz üretimini yüzde 31 ve kömür üretimini yüzde 86 azaltacak. Bunun ekonomiye kaybedilen üretim açısından maliyeti 2040 itibariyle yaklaşık 3 trilyon dolar ve 6,5 milyon endüstriyel istihdam olacak.Gerçek şu ki Paris Anlaşması en çok ABD'ye olmak üzere aşırı adaletsiz" değerlendirmesini yaptı.

"ABD, Kasım 2019'a kadar anlaşmadan çekilemez"

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilme kararının hemen yürürlüğe girmesi mümkün değil. Çünkü anlaşmanın yasal hükümlerine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, ABD'nin çekilme talebini en erken 4 Kasım 2019 tarihinde kabul edebilecek.