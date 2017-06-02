ABD YPG'ye verilen silahların detaylarını Türkiye ile paylaşacak

ABD liderliğindeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, YPG'ye verilecek silahlarla ilgili detayların Türkiye ile paylaşılacağını duyurdu

Dillon, "Ne tür (silahlar) verdiğimiz konusunda Türkiye'ye şeffaf davranıyoruz... SDG'ye verdiğimiz silahların tamamının hesabını tutuyoruz" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayı başında Rakka'yı IŞİD'den geri almak için başlatılacak operasyon öncesi YPG'ye silah yardımı yapılmasını onaylamıştı. Silahların teslimatına ise bu hafta içerisinde başlanmıştı.YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler de yer alıyor.Türkiye ise bu kararı sert bir dille eleştirmiş ve bu "destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağını" söylemişti. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak nitelendiriyor.

Dillon, verilecek olan tüm silahların seri numaralarının kayıt altında tutulacağını da sözlerine ekledi.

Sözcü, "Bu bilgileri veri tabanımızda tutacağız ve sağladığımız silahlardan endişe duyan (Suriye'nin) kuzeyindeki müttefiklerimizle bu bilgileri paylaşacağız" diye konuştu.İçinde Arap savaşçıların da bulunduğu SDG'nin omurgasını YPG oluşturuyor.ABD, SGD'ye gerek havadan gerekse de elit birlikleri ile karadan destek veriyor.

Kaynak: BBC Türkçe