Putin karar verdi Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satacak

Rus basınında yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satmaya hazır

Rus TASS ajansının haberine göre St Petersburg'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi sonrası Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinde bu konunun da gündeme geldiğini belirtti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AKP milletvekili Yusuf Beyazıt da Rus haber ajansı Sputnik'e yaptığı açıklamada, S-400 füze sisteminin Türkiye'nin lehine olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin ile görüşmesinden sonra S-400 füzeleriyle ilgili görüş birliğine vardığını belirten Beyazıt bununla birlikte, "Henüz imza aşamasında değil" dedi.

Bakan Işık, 'Nihai aşamaya geldik' demişti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Nisan ayında Rusya ile S-400 görüşmelerinin nihai aşamaya geldiğini dile getirmişti.Türkiye 2015'te Çin'in kazandığı bir uzun menzilli füze ihalesini iptal etmişti.Yaklaşık 3 milyar 400 milyon dolar tutarındaki anlaşma, Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesiydi ve ABD ile diğer NATO üyesi ülkeleri endişelendirdi.Türkiye daha sonra kendi füze sistemini geliştirmeyi düşündüğünü açıkladı ancak Rusya'dan S-400 füzeleri alımı gündeme geldi.NATO, Rusya'nın S-400 füze savunma sisteminin, Nato sistemleriyle uyumlu olmaması nedeniyle Türkiye'nin bu yönde adım atmasının ittifak için olumsuz olacağını dile getiriyordu.

Kaynak: BBC Türkçe