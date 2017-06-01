Ana Sayfa | DÜNYA 01/06/2017 12:16

AB Komisyonu Başkanından Trump'a İklim Anlaşmasıyla ilgili flaş çağrı

Jean-Claude Juncker

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu

Jean-Claude Juncker Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı açıklamada ABD ile göz hizasında konuşmak için bazı şeyleri kontrol altına almak gerektiğini vurgularken, 'Ancak, Amerikan Başkanı önümüzdeki birkaç saat veya günler içinde Paris anlaşmasından çekileceğini bildirmesi durumunda, bunun böyle olamayacağını söyleme görevi Avrupa'nındır.' açıklamasında bulundu. 

Bu durumun sadece Avrupalıların değil tüm insanlığın geleceğiyle ilgili bir durum olduğunu da belirtti. Ayrıca Juncker, 'İklim değişimine karşı kararlı mücadeleyi yola koyamazsak 83 ülkenin yeryüzünden kaybolma riski var.' değerlendirmesinde de bulundu.

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