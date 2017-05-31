Putin Türkiye ile ilgili önemli kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye yönelik Rusya tarafından uygulanan bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı

Türk vatandaşlarının Rusya Federasyonu’nda istihdam edilmelerine yönelik engel kaldırılırken, Türk şirketlerinin bazı sektörlerde çalışmalarına yönelik yasağa da iptal kararı verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile karşılıklı seyahatler konusunda iki ülke arasında 2010'da yapılan anlaşmanın yenilenmesi için istişare talimatı verildiğinin belirtildiği kararnamede, Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının da kapsamının genişletildiği ve Türk havacılık personellerinin Rusya’ya vizesiz seyahat etmelerine yönelik engelin kaldırıldığı belirtildi.