Ana Sayfa | DÜNYA 31/05/2017 11:37

Rusya IŞİD hedeflerini Akdeniz'den vurdu

ışid hedefleri vurma

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Palmira'daki terör örgütü IŞİD hedefleri Akdeniz'deki donanma gemileri tarafından vuruldu

Devlet haber ajansı TASS'ın yayımladığı bakanlık açıklamasında, Amiral Essen fırkateyni ile Krasnodar denizaltısıyla şehrin doğusunda yer alan ve "Rakka'dan gelen teröristlerin ve mühimmatının yoğunlaştığı" hedeflerin hepsinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada Türkiye, ABD ve İsrail ordularının halihazırda kullanılan iletişim kanalları aracılığıyla konu hakkında bilgilendirildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca "bu başarılı operasyonun Rus donanmasının saldırı düzenlemeye her an hazır olduğunu" gösterdiği vurgulandı.Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise ajansa yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konu ile ilgili bilgi verdiğini aktardı.

Kaynak: BBC Türkçe

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