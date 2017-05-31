Ana Sayfa | DÜNYA 31/05/2017 08:51

ABD kıtalararası füze savunma sistemi test etti

füze denemesi

ABD tarafından yapılan açıklamaya göre kıtalararası balistik füzeye karşı geliştirilen hava savunma sistemi ilk kez başarıyla test ettiler

Füze Savunma Kurumu (MDA), karaya yerleştirilen bir önleme füzesinin California eyaletinde bulunan bir hava üssünden ateşlendiğini ve sahte bir balistik füzeyi havada başarıyla vurduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da bu denemenin Kuzey Kore ile tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleştirilmiş olmasına karşın uzun bir süredir planlandığını söyledi.Kuzey Kore, Pazartesi gecesi sene başından bu yana dokuzuncu füze denemesini gerçekleştirdi.

MDA Direktörü Koramiral Jim Syring, bu denemeyi "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Syring, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu sistem, ülkemizin korunmasında hayati önem taşıyor ve bu deneme de çok gerçek bir tehdide karşı güçlü ve inandırıcı bir caydırıcılığa sahip olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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