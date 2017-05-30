Manchester mağdurları için dünya yıldızları bir araya gelecek

Dünyaca ünlü şarkıcılar Manchester'daki kanlı saldırının mağdurları için düzenlenen konserde sahne alacak

İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından dünyaca ünlü starlar önemli bir karar aldı.Ariana Grande'n verdiği konser sonrası meydana gelen terör saldırısının mağdurları için Justin Bieber,Cold Play,Katty Perry gibi dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla mağdur kişiler için konser düzenlenecek. 50 bin kişilik kapasiteye sahip sahada gerçekleştirilecek yardım konserinin gelirleri Manchester acil fonuna aktarılacak.