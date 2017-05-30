Ana Sayfa | DÜNYA 30/05/2017 17:22

Musul'da 800 bin sivil yerinden oldu

Musul'da siviller

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Musul operasyonunun başından beri 800 bin sivil yerinden oldu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, terör örgütü DAES'ten kurtarma operasyonunun başladığı 19 Şubat'tan bu yana şehrin batı yakasını yaklaşık 600 bin sivilin terk ettiğini kaydetti.UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins, AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, Musul'un doğu yakasında ise 200 bin sivilin yerinden edildiğini belirtmişti.Laerke'nin son açıklamasıyla şehri terkeden sivil sayısı toplamda 800 bine yaklaşmış oldu.

 
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