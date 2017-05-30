Avustralya'da düşen uçakta kurtulan olmadı

Avusturalya'nın Renmark kenti yakınlarında düşen uçaktaki biri pilot olmak üzere 3 kişi can verdi

Avusturalya'nın Güney Avusturalya eyaletindeki Renmark kenti yakınlarında uçak düştü. Kaza sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Güney Avustralya Polisinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adelaide kentinden yerel saatle 16.00'da (TSİ 9.30) havalanan ve içinde pilot ile iki yolcusu bulunan Cessna tipi uçak kalkıştan yarım saat sonra düştü.

Uçakta bulunan 3 kişiden kurtulan olmadı. Uçağın enkazına kazadan 2 buçuk saat sonra ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.