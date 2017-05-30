IŞİD iftardan sonra ünlü dondurmacıyı bombaladı çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ünlü dondurmacıya bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 10 kişi hayatını kaybederken en az 70 kişi yaralandı

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), sosyal medya hesaplarından yayınladığı bildiriyle saldırıyı üstlendi.Yetkililer, saldırının ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı Karrada mahallesinde meydana geldiğini söyledi.Patlamanın Ramazan ayı olması nedeniyle birçok kişinin iftarın ardından sokakta olduğu bir sırada meydana geldiği belirtiliyor.